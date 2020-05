La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 30 mai, 2020 à 11:04

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 367.225 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.048.213 cas confirmés, dont plus de 2.672.706 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à samedi à 10H00, 7.740 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.377 guérisons et 203 décès, alors que 188.729 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 179.3530, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 104.542 décès et 519.569 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 468.338 infections, dont 27.944 décès et 193.181 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.952 nouveaux cas portant le bilan à 396.575 cas, dont 4.555 morts et 167.469 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 285.644 cas, dont 27.121 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 271.222 cas d’infection dont 38.161 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 232.248 cas, 33.229 décès et 152.844 guérisons, suivie de la France avec un total de 186.835 cas, dont 28.714 décès et 67.803 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 183.019 cas, dont 8.594 décès et 164.900 rémissions. L’Inde et la Turquie ont recensé respectivement 174.020 cas, dont 4.981 décès, et 162.120 cas, dont 4.489 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.999 cas, dont 4.634 décès et 78.302 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.227 nouveau cas en 24 heures, portant à 84.627 le total des infections, dont 9.415 décès et 59.610 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.719 cas contre 11.441 en Corée du Sud et 7.184 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 81.766 cas enregistrés, dont 458 décès et 57.013 guérisons, tout comme l’Égypte où 22.082 cas ont été confirmés, dont 879 décès et 5.511 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,5424076481 aux États-Unis, de 0,2206094716 au Brésil, de 0,2717690858 en Russie, de 0,6109821672 en Espagne, de 0,39989521 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02101378936.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.816.259 cas, 160.533 décès et 977.668 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.996.741 cas, 172.770 morts et 973.509 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.088.022 cas, 29.837 décès et 654.466 personnes guéries, devant l’Afrique avec 137.677 cas, 3.945 décès et 58.225 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.793 cas, dont 125 morts et 8.187 guérisons.