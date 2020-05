La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 31 mai, 2020 à 10:53

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 371.186 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.172.448 cas confirmés, dont plus de 2.744.044 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à dimanche à 10H00, 7.783 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.412 guérisons et 204 décès, alors que 197.805 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.816.897, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 105.557 décès et 535.238 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 499.966 infections, dont 28.849 décès et 205.371 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 9.268 nouveaux cas portant le bilan à 405.843 cas, dont 4.693 morts et 171.883 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 286.308 cas, dont 27.125 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 272.826 cas d’infection dont 38.376 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 232.664 cas, 33.340 décès et 155.633 guérisons, suivie de la France avec un total de 188.625 cas, dont 28.771 décès et 68.268 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 183.294 cas, dont 8.600 décès et 165.200 rémissions. L’Inde et la Turquie ont recensé respectivement 182.490 cas, dont 5.186 décès, et 163.103 cas, dont 4.515 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.001 cas, dont 4.634 décès et 78.304 guérisons, alors que le Mexique a compté 2.885 nouveau cas en 24 heures, portant à 87.512 le total des infections, dont 9.779 décès et 61.871 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.804 cas contre 11.468 en Corée du Sud et 7.195 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 83.384 cas enregistrés, dont 480 décès et 58.883 guérisons, tout comme l’Égypte où 23.449 cas ont été confirmés, dont 913 décès et 5.693 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,5494744044 aux États-Unis, de 0,2355077638 au Brésil, de 0,2781203583 en Russie, de 0,6124024392 en Espagne, de 0,4022601801 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02113053264.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.891.553 cas, 163.198 décès et 1.016.568 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.014.113 cas, 173.443 morts et 983.591 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.113 375.cas, 30.312 décès et 673.750 personnes guéries, devant l’Afrique avec 143.882 cas, 4.093 décès et 61.288 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.804 cas, dont 125 morts et 8.196 guérisons.