La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mardi, 2 juin, 2020 à 12:11

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 377.797 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.384.205 cas confirmés, dont plus de 2.920.953 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à mardi à 10H00, 7.859 cas de contamination à la Covid-19, dont 6.291 guérisons et 205 décès, alors que 221.154 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.859.597, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 106.927 décès et 615.426 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 529.405 infections, dont 30.046 décès et 211.080 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.863 nouveaux cas portant le bilan à 423.741 cas, dont 5.037 morts et 186.985 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 286.718 cas, dont 27.127 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 276.332 cas d’infection dont 39.045 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 233.197 cas, 33.445 décès et 158.355 guérisons, suivie de la France avec un total de 189.220 cas, dont 28.833 décès et 68.440 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 183.765 cas, dont 8.618 décès et 166.400 rémissions. L’Inde et la Turquie ont recensé respectivement 199.613 cas, dont 5.610 décès, et 164.769 cas, dont 4.563 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.022 cas, dont 4.634 décès et 78.315 guérisons, alors que le Mexique a compté 2.771 nouveaux cas en 24 heures, portant à 93.435 le total des infections, dont 10.167 décès et 67.491 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.884 cas contre 11.541 en Corée du Sud et 7.221 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 87.142 cas enregistrés, dont 525 décès et 64.306 guérisons, tout comme l’Égypte où 26.384 cas ont été confirmés, dont 1.005 décès et 6.447 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,5623879362 aux États-Unis, de 0,2493749328 au Brésil, de 0,2903856879 en Russie, de 0,6128323709 en Espagne, de 0,4051146577 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02133686959.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 3.004.801 cas, 167.041 décès et 1.122.176 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.043.628 cas, 174.867 morts et 1.009.747 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.171.186 cas, 31.380 décès et 714.212 personnes guéries, devant l’Afrique avec 155.038 cas, 4.369 décès et 65.959 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.831 cas, dont 125 morts et 8.208 guérisons.