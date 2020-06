La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 3 juin, 2020 à 14:02

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 382.727 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.464.534 cas confirmés, dont plus de 3.077.808 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à mercredi à 10H00, 7.910 cas de contamination à la Covid-19, dont 6.643 guérisons et 206 décès, alors que 235.362 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.881.205, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 108.059 décès et 645.974 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 558.237 infections, dont 31.309 décès et 253.570 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.536 nouveaux cas portant le bilan à 432.277 cas, dont 5.215 morts et 195.957 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 287.012 cas, dont 27.127 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 277.985 cas d’infection dont 39.369 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 233.515 cas, 33.530 décès et 160.092 guérisons, suivie de l’Allemagne qui compte 184.091 cas, dont 8.674 décès et 167.300 rémissions, puis la France avec un total de 151.325 cas, dont 28.940 décès et 68.812 guérisons, puis

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.021 cas, dont 4.634 décès et 78.314 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.891 nouveaux cas en 24 heures, portant à 97.326 le total des infections, dont 10.637 décès et 70.308 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.930 cas contre 11.590 en Corée du Sud et 7.229 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 87.142 cas enregistrés, dont 525 décès et 64.306 guérisons, tout comme l’Égypte où 26.384 cas ont été confirmés, dont 1.005 décès et 14.650 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,5689227276 aux États-Unis, de 0,2629561761 au Brésil, de 0,2962353278 en Russie, de 0,6139082697 en Espagne, de 0,4098667142 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02147533254.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 3.073.186 cas, 170.367 décès et 1.243.082 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.020.383 cas, 175.758 morts et 1.023.812 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.201.567 cas, 31.943 décès et 733.060 personnes guéries, devant l’Afrique avec 159.838 cas, 4.520 décès et 68.985 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.839 cas, dont 124 morts et 8.218 guérisons.