La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 4 juin, 2020 à 11:28

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 388.256 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.586.149 cas confirmés, dont plus de 3.181.326 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à jeudi à 10H00, 7.967 cas de contamination à la Covid-19, dont 7.160 guérisons et 207 décès, alors que 249.556 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.902.031, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 109.146 décès et 688.670 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 584.562 infections, dont 32.568 décès et 266.132 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.831 nouveaux cas portant le bilan à 441.108 cas, dont 5.384 morts et 204.623 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 287.406 cas, dont 27.128 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 279.856 cas d’infection dont 39.728 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 233.836 cas, 33.601 décès et 160.938 guérisons, suivie de l’Allemagne qui compte 184.425 cas, dont 8.699 décès et 167.800 rémissions, puis la France avec un total de 151.677 cas, dont 29.021 décès et 69.455 guérisons.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.022 cas, dont 4.634 décès et 78.319 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.912 nouveaux cas en 24 heures, portant à 101.238 le total des infections, dont 11.729 décès et 73.271 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.986 cas contre 11.629 en Corée du Sud et 7.240 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 91.182 cas enregistrés, dont 579 décès et 68.159 guérisons, tout comme l’Égypte où 28.615 cas ont été confirmés, dont 1.088 décès et 7.350 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,575221023 aux États-Unis, de 0,275356503 au Brésil, de 0,3022871283 en Russie, de 0,6147510214 en Espagne, de 0,4126253545 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02163008525.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 3.139.139 cas, 174.286 décès et 1.311.583 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.037.864 cas, 176.640 morts et 1.038.550 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.234.441 cas, 32.561 décès et 749.929 personnes guéries, devant l’Afrique avec 165.134 cas, 4.630 décès et 72.383 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.850 cas, dont 124 morts et 8.230 guérisons.