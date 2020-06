La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 10 juin, 2020 à 12:30

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 414.023 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 7.336.272 cas confirmés, dont plus de 3.617.993 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à mercredi à 10H00, 8.455 cas de contamination à la Covid-19, dont 7.496 guérisons et 210 décès, alors que 343.785 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 2.045.715, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 114.151 décès et 788.881 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 742.084 infections, dont 38.497 décès et 325.602 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.404 nouveaux cas portant le bilan à 493.657 cas, dont 6.358 morts et 252.783 guérisons.

Le Royaume-Uni a, quant à lui, recensé 289.140 cas, dont 40.883 décès et l’Espagne a enregistré 289.046 cas d’infection dont 27.136 décès et 196.958 guérisons.

De son côté, l’Inde a enregistré un total de 276.583 cas, 7.745 décès et 135.206 guérisons, suivie de l’Italie qui compte 235.561 cas, dont 34.043 décès et 168.646 rémissions, puis du Pérou avec un total de 203.736 cas, dont 5.738 décès et 92.929 guérisons.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.046 cas, dont 4.634 décès et 78.357 guérisons, alors que le Pakistan a enregistré 5.385 nouveaux cas en 24 heures, portant à 113.702 le total des infections, dont 2.255 décès et 36.308 guérisons. Au Japon, ont été recensés 17.210 cas contre 11.902 en Corée du Sud et 7.274 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 108.571 cas enregistrés, dont 783 décès et 76.339 guérisons, tout comme l’Égypte où 36.829 cas ont été confirmés, dont 1.306 décès et 9.786 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,6186746036 aux États-Unis, de 0,3495568566 au Brésil, de 0,3382984596 en Russie, de 0,4263138721 au Royaume-Uni, de 0,618258922 en Espagne, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02295498567.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 3.552.787 cas, 191.430 décès et 1.530.539 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.133.776 cas, 180.439 morts et 1.117.087 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.433.948 cas, 36.441 décès et 868.347 personnes guéries, devant l’Afrique avec 206.155 cas, 5.574 décès et 93.041 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.885 cas, dont 124 morts et 8.328 guérisons.