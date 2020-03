La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 29 mars, 2020 à 11:31

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué à ce jour, au moins 30.900 décès dans 202 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 665.295 cas confirmés, dont 142.474 guéris.

Le Maroc a enregistré 437 cas de contamination au Covid-19 dont 26 décès et 12 personnes guéries, alors que 1.624 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan a grimpé à 123.780, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 2.229 décès et 3.238 guérisons, alors que la journée de samedi a été marquée par huit nouveaux décès et l’annonce de 202 nouveaux cas.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Italie avec 92.472 cas, 10.023 morts et 12.384 guérisons et la Chine avec 81.439 cas, 3.300 morts et 75.448 cas de guérisons. Le nombre de cas confirmés en Espagne a grimpé à 73.235 cas, dont 5.982 morts et 12.285 guérisons.

En Allemagne, le bilan est de l’ordre de 57.695 cas d’infection, 433 décès et 8.481 guérisons. D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Suisse (14.076 cas), le Portugal (5.170), le Luxembourg (1.831), la Pologne (1.717) ou encore la Russie (1.534 cas).

Par ailleurs, 9.583 cas ont été dénombrés en Corée du Sud, qui recense 152 morts et 5.033 guérisons, alors que l’Australie compte près de 4.000 cas de contamination et 16 décès.

Enfin, l’épidémie n’a pas épargné l’Arabie Saoudite qui a enregistré 1.203 cas, avec 4 décès et 37 guérisons tandis que la Palestine est à 104 cas confirmés, dont 1 décès et 18 guérisons.