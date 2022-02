Pandémie : L’OMS alerte sur la menace des déchets médicaux pour la santé et l’environnement

mardi, 1 février, 2022 à 12:43

La connaissance est la clé de voute du progrès et du bien-être, telle est la conclusion de la première édition de l’initiative “Seconde Chance”, qui vise à former une nouvelle génération assoiffée de retrouver les bancs de l’école après une période de décrochage, en vue de s’affirmer et contribuer à la création d’une société solide et structurée.