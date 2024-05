Le Paraguay veut conquérir les marchés du sud-est asiatique

samedi, 25 mai, 2024 à 16:15

Asuncion – Le gouvernement paraguayen aspire à multiplier les échanges commerciaux avec les pays du sud-est asiatique et conquérir ce marché de plus de 700 millions de consommateurs.

L’agence d’information paraguayenne IP rapporte que les premiers contacts entre le Paraguay et cette région ont été établis avec le Vietnam, que le ministre paraguayen de l’Industrie et du Commerce, Javier Gimenez, a visité pour la première fois cette semaine, avec « le ferme objectif d’encourager les échanges commerciaux entre les deux nations ».

Ce premier contact avec le Vietnam vise à « ouvrir les portes de l’un des marchés les plus peuplés au monde, l’Asie du Sud-Est », souligne IP.

La même source fait remarquer que dans sa volonté de conquérir de nouveaux marchés, le Paraguay cible particulièrement l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est (Asean), composée de l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et Singapour, Thaïlande, Vietnam, Brunei Darussalam, Cambodge, Laos et Myanmar.

Au Vietnam, le ministre paraguayen a multiplié les réunions avec des hommes d’affaires de différents secteurs et des représentants du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), l’une des compagnies de télécommunications les plus prestigieuses au Vietnam, indique IP.

Selon l’agence, cette compagnie vietnamienne souhaite réaliser une mission de prospection au Paraguay pour d’éventuels investissements dans ce pays.

Le Paraguay exporte vers les pays de l’Asean plus de 1,3 million de tonnes de viande.

Pour ce qui est du Vietnam, les échanges commerciaux ont été chiffrées par la Banque centrale du Paraguay en 2023 à environ 237 millions de dollars.

Outre la viande, les exportations paraguayennes (128 millions de dollars) portent principalement sur le soja et le coton, alors que ses importations (109 millions de dollars) sont composées d’articles de technologie et d’habillement.