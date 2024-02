Le Paraguay veut conquérir le marché asiatique de la viande bovine

jeudi, 29 février, 2024 à 19:32

Asuncion – Le Paraguay a décidé de mettre à profit la prochaine l’Exposition universelle d’Osaka 2025 (Japon) pour conquérir le marché asiatique de la viande bovine, dont il est un des grands producteurs, et drainer des investissements étrangers.

Selon le programme de la participation paraguayenne à cette exposition, présenté à l’agence d’Information paraguayenne (IP) par le vice-ministre du Réseau d’investissement et d’exportation (Rediex), Rodrigo Maluff, ce pays d’Amérique du sud a mis au point les derniers détails de sa participation en mettant en avant sa richesse culturelle et les opportunités économiques qu’il offre aux potentiels investisseurs asiatiques.

Le vice-ministre a souligné qu’à Osaka, l’accent sera mis sur la promotion de la viande bovine et d’autres produits de la gastronomie typiquement paraguayenne, lors d’une soirée dédiée à ce produit phare de l’agriculture de son pays.

“Il s’agit d’une occasion unique pour montrer au monde le meilleur de notre pays et de notre peuple”, a déclaré Malluf, en insistant sur le désir du Paraguay de se positionner comme un fournisseur fiable et de premier ordre sur le marché asiatique.

Cité par IP, José Aguayo, responsable au département du commerce, a expliqué de son côté que l’objectif de cette participation à l’Expo Osaka est de “montrer la qualité et la saveur uniques de notre viande, qui est un produit emblématique du Paraguay et dont nous pensons qu’il a un grand potentiel sur le marché asiatique”.

Outre la promotion de la viande, le Paraguay compte présenter d’autres produits d’exportation, tels que le chia et le sésame, avec lesquels les producteurs paraguayens comptent pénétrer le marché asiatique.

La « stratégie globale » mise au point par le Paraguay combine la promotion de produits de haute qualité et la recherche active d’alliances commerciales, afin de renforcer sa présence sur le marché asiatique.

IP fait observer que l’exposition universelle d’Osaka 2025 représente une occasion unique de renforcer les liens commerciaux et culturels entre le Paraguay et l’Asie, et le pays est prêt à tirer pleinement parti de cette plateforme mondiale.

“Nous voulons montrer au monde que le Paraguay est une destination attrayante pour les investissements étrangers”, a déclaré le vice-ministre. “Nous nous efforçons d’attirer des investisseurs et des partenaires commerciaux qui peuvent contribuer à la croissance et au développement » du Paraguay.

L’Exposition universelle 2025 sera organisée à Osaka entre le 13 avril et le 13 octobre 2025.