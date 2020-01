Le parc d’attraction Disneyland ferme ses portes à Shanghai en raison du nouveau Coronavirus

vendredi, 24 janvier, 2020 à 10:24

Shanghai – Le parc d’attraction Disneyland a annoncé, vendredi, au premier jour du Congé du nouvel an chinois, qu’il restera fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation du coronavirus nCoV, découvert en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, au centre du pays.

“En réponse à la prévention et au contrôle de l’épidémie et afin d’assurer la santé et la sécurité de nos clients et de cast, Shanghai Disney Resort ferme temporairement Shanghai Disneyland, Disneytown”, a annoncé l’exploitant du parc à thème sur son site internet.