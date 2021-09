Le Parlement arabe: les élections au Maroc se sont déroulées dans la neutralité, la transparence, la discipline et la sécurité

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:39

Le Caire – Le Parlement arabe a indiqué que les élections organisées, mercredi au Maroc, se sont déroulées dans la neutralité, la transparence, la discipline, la fluidité et la sécurité.

La délégation du Parlement a constaté, à travers sa présence sur le terrain et l’inspection d’un certain nombre de Commissions et de Centres électoraux, la neutralité dans tous les aspects du processus électoral qui s’est déroulé conformément aux règles juridiques inhérentes aux élections, a ajouté l’institution dans un communiqué.

Elle a également salué toutes les mesures de précaution prises par le Royaume du Maroc pour mener à bien ce processus électoral qui s’est déroulé avec discipline, fluidité et sécurité malgré les défis auxquels le monde entier est confronté dans le contexte de la pandémie du covid-19.

Le chef de la délégation du Parlement arabe qui a participé à l’observation du processus électoral au Maroc, M. Hassan bin Ali Al-Madhani, a souligné dans un communiqué à l’issue du processus électoral, que la délégation a visité un certain nombre de Commissions électorales dans les villes de Rabat, Tanger, Salé et Casablanca, avec un total de 100 bureaux électoraux comptant plus de 55.000 électeurs.

Il a salué, à cet égard, les procédures suivies par le gouvernement marocain et le Conseil national des droits de l’Homme pour mener à bien le processus électoral, ainsi que les dispositions logistiques et techniques prises pour assurer le bon déroulement de ce scrutin, notant que la délégation soumettra un rapport détaillé sur les élections au Président du Parlement arabe.