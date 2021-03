Le Parlement européen vote une résolution prônant l’autonomisation de l’Afrique

vendredi, 26 mars, 2021 à 12:53

Bruxelles – Le Parlement européen a voté, jeudi, une résolution qui prône l’autonomisation de l’Afrique dans le cadre de son partenariat avec l’Union européenne.

Pour les députés européens, l’Europe et l’Afrique doivent s’émanciper de la relation donateur-bénéficiaire, notant que le développement humain doit être au cœur des futures relations entre les deux continents en donnant la priorité à l’éducation, notamment à la formation des enseignants, à la réduction du décrochage scolaire et en se concentrant sur l’inclusion des filles. L’accent devra être mis également sur l’amélioration des soins de santé et des systèmes de santé nationaux.

Ces domaines devraient s’ajouter à la coopération sur des questions telles que la transition verte, l’énergie, la transformation numérique, les emplois durables, la bonne gouvernance et la migration.

Les députés soulignent également que l’UE et l’Afrique devraient coopérer sur un pied d’égalité, dans le cadre d’une stratégie donnant aux nations africaines les moyens d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, de lutter contre le changement climatique et de favoriser l’égalité des sexes, entre autres. Pour y parvenir, les eurodéputés demandent que des fonds substantiels soient affectés dans le prochain instrument financier externe “L’Europe dans le monde”.

Les attentes du Parlement européen concernant la future stratégie UE-Afrique comprennent également un soutien financier et technique à long terme de l’UE aux pays africains pour favoriser l’adaptation au climat. L’Europe doit soutenir l’intégration régionale de l’Afrique, ce qui permettrait à terme de réduire la dépendance aux importations étrangères, note la résolution.

Dans le domaine de l’économie, l’UE doit encourager les ambitions de l’Afrique pour une zone de libre-échange continentale, tandis que les bailleurs de fonds internationaux, tels que le FMI et la Banque mondiale, devraient faire davantage d’efforts afin d’alléger la dette des budgets africains, ajoute le texte.

La résolution du Parlement européen contribuera à alimenter la future stratégie UE-Afrique qui sera adoptée lors du sommet UE-Union africaine, qui se tiendra au cours de cette année.