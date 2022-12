Parlement: Sénateurs marocains et français réunis pour donner un nouvel élan à la relation bilatérale

vendredi, 16 décembre, 2022 à 19:16

Paris – Le président du groupe d’amitié Maroc-France de la Chambre des Conseillers, Mohamed Zidouh, et le président du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat français, Christian Cambon, ont renouvelé, vendredi, leur engagement à renforcer les liens d’amitié et de coopération liant les deux chambres parlementaires, à l’issue d’une visite de trois jours d’une délégation de la Chambre des Conseillers à Paris et en Normandie.

La délégation a été accueillie au Sénat par le président Gérard Larcher, qui a souligné l’importance de la diplomatie parlementaire et de la coopération avec le Maroc, partenaire fiable et œuvrant pour la stabilité de la région sahélo-saharienne, indique un communiqué conjoint des deux groupes d’amitié.

Après une rencontre avec les membres du groupe d’amitié France-Maroc et un salut devant les sénateurs réunis en séance publique, la délégation s’est entretenue au Quai d’Orsay avec Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, note le communiqué.

Les présidents des deux groupes d’amitié “se sont félicités de la levée des restrictions sur les visas pour les Marocains”, une décision “longuement attendue”, ajoute le document.

En outre, les opportunités de développement économique entre les deux pays ont été au centre des échanges organisés avec le Mouvement des entreprises de France (Medef), quelques jours après l’adoption par le parlement marocain d’une loi-cadre relative à la charte d’investissement.

La délégation marocaine a également mis en exergue les grandes avancées réalisées par le Maroc en matière de transition énergétique, thème qui a été au cœur de la visite du Centre de Recherche et Développement d’EDF Paris-Saclay, précise-t-on, ajoutant que la visite des chantiers navals de Cherbourg (Normandie) a permis de découvrir le site de Naval Group, acteur international du naval de défense, et d’échanger sur les potentialités de la coopération en matière de défense, poursuit la même source.

Par ailleurs, les deux présidents de groupe d’amitié ont participé à une cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe, rendant ainsi hommage à l’amitié qui a lié les deux pays au fil de l’histoire.

Outre M. Zidouh (Groupe parlementaire Istiqlalien de l’Unité et l’égalitarisme), la délégation marocaine était composée du président du Groupe Authenticité et Modernité, Khammar Mrabit, du Président du Groupe Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Youssef Alaoui, de Hind Ghazzali, du Groupe Rassemblement National des Indépendants, de Nabil El Yazidi, du Groupe Haraka et de Aziz Mokannef du groupe socialiste, conclut le communiqué.