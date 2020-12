Participation du Maroc au Forum d’Istanbul sur leadership du changement stratégique

dimanche, 20 décembre, 2020 à 19:19

Istanbul- Le Forum d’Istanbul sur le leadership du changement stratégique via les technologies de l’intelligence artificielle pour la gestion de l’avenir, a ouvert ses travaux dimanche avec la participation du Maroc.

Ce Forum international auquel le Maroc est représenté par le président et secrétaire général du Forum international pour l’information et le développement, respectivement MM. Othmane Bentaleb et Ibrahim Chaabi, vise à établir une interaction avec des dirigeants influents en matière de théories de leadership et de formation scientifique, encourager l’investissement dans les réseaux internationaux pour développer des compétences en matière de leadership et maîtriser les techniques d’excellence.