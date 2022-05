Participation marocaine à la commémoration du 78ème anniversaire de la bataille de Monté Cassino

jeudi, 12 mai, 2022 à 19:57

“Culture et droit hébraïque : mutations et normativités” est le thème d’un colloque international, dont les travaux se sont ouverts, mercredi à Essaouira, avec la participation d’un parterre d’éminents chercheurs et d’experts, marocains et étrangers, venus notamment d’Israël, de France et du Canada.