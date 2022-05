Participation marocaine à une conférence tchéco-africaine sur la santé à Prague

dimanche, 22 mai, 2022 à 9:02

Rabat – Une délégation marocaine conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé et de la protection sociale, Abdelkrim Meziane Belfkih, a participé les 18 et 19 mai à “la conférence République tchèque Afrique sur la santé”.

Selon un communiqué du ministère, M. Belfkih a mis en évidence devant la conférence l’expérience marocaine en matière de gestion de la pandémie de Covid-19 ainsi que la résilience du système de santé en mettant à profit la vision proactive de SM le Roi Mohammed VI.

En marge de cet évènement, initié par les ministères tchèques des Affaires étrangères et de la Santé, à l’occasion de la Journée de l’Afrique, la délégation marocaine a tenu des rencontres avec nombre de responsables du pays hôte. Il s’agit notamment du vice-Premier ministre, ministre du Travail et des affaires sociales, Marian Jurecka, et du vice-ministre de la Santé.

La délégation a passé en revue, lors de ces entretiens, les grands chantiers initiés dans le secteur de la santé, de même qu’elle a axé ses contacts sur les perspectives des relations bilatérales et les moyens de les raffermir.

En outre, M. Meziane Belfkih a eu des entretiens avec le ministre ivoirien de la Santé consacrés aux relations de coopération bilatérales, en particulier les conseils de protection sociale et la promotion du système de santé. Il a également rencontré les ministres de la santé sénégalais et zambien.

La délégation marocaine a par ailleurs tenu des rencontres avec plusieurs sociétés tchèques opérant dans le secteur de la santé. A cette occasion, le secrétaire général du ministère a mis en avant le potentiel et les opportunités offertes en termes d’investissements dans ce secteur en pleine expansion grâce aux Hautes directives royales.

La délégation a par la même occasion effectué une visite à l’hôpital militaire de Prague.