Participation remarquable du Maroc au Salon international de l’alimentation de Paris

samedi, 19 octobre, 2024 à 19:57

Villepinte (région parisienne) – Le Maroc est présent en force à la 60e édition du Salon international de l’alimentation (SIAL), qui a ouvert ses portes, samedi, au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

Le Maroc est présent à ce Salon, considéré comme l’un des plus grands rendez-vous de l’industrie agroalimentaire en Europe et dans le monde, avec une délégation de plus de 80 sociétés exportatrices ayant pour but de mettre en avant la diversité de l’offre marocaine dans les secteurs agroalimentaire et halieutique.

A cette occasion, l’ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitail a effectué une visite au stand marocain, qui connaît une affluence massive.

“Nous sommes très heureux de participer à la 60ème édition du SIAL Paris, avec 82 entreprises marocaines”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement à Morocco Foodex, établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, à l’initiative du pavillon Maroc.

Cette participation, a-t-il dit, “nous permet de présenter l’ensemble de notre offre exportable de produits alimentaires, issus des différentes régions du Royaume”.

Et d’ajouter: “Nous sommes fiers aussi de pouvoir mettre en avant la qualité des produits marocains et leur qualité gustative”, faisant observer que le “Made in Morocco” est très plébiscité par les consommateurs et donneurs d’ordre européens, et plus particulièrement français.

A travers son pavillon de 1102m², aménagé sur deux halls du Salon, le Maroc s’offre l’occasion de promouvoir le potentiel productif local et d’établir de nouvelles connexions avec des importateurs internationaux. Une vaste gamme de produits du terroir marocain est mise en avant pour illustrer la grande diversité et le dynamisme de l’agro-industrie nationale, allant de l’huile d’olive aux pâtes, en passant par le thé, le couscous, les conserves de poisson, les confiseries ou la biscuiterie.

Placée sous le signe “Own the change”, l’édition 2024 du SIAL Paris, qui se poursuivra jusqu’au 23 octobre, rassemble 7.500 exposants de 130 pays, et devra attirer, dans l’ensemble, plus de 285.000 visiteurs, selon les organisateurs.