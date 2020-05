Des pays européens regrettent la décision US de mettre fin à des dérogations-clés pour le nucléaire civil iranien

samedi, 30 mai, 2020 à 0:42

La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a affirmé, vendredi, avoir tenu à attacher une attention particulière aux serviteurs des maisons de Dieu et à leurs proches, notamment durant le mois béni de Ramadan de l’année 1441 de l’Hégire, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine visant à prendre soin de cette catégorie dans l’ensemble des contrées du Royaume et à consacrer les valeurs de coopération et de solidarité sociale avec elle.