Pêche : Le Maroc préside à Rome le comité scientifique consultatif de la CGPM et remporte le Prix de Conformité

samedi, 9 novembre, 2024 à 10:50

Rome – Le Maroc a présidé le Comité scientifique consultatif de la Commission générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), tenue du 4 au 8 novembre au siège de la FAO à Rome, et remporté, pour la quatrième fois consécutive, le Prix de Conformité aux normes de la CGPM, réaffirmant son leadership régional et son engagement en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

Le Royaume a été représenté à la 47ème session de la CGPM par une forte délégation composée de représentants de l’Administration des Pêches maritimes, de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), de l’Office National des Pêches (ONP) et de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA).

Sous la présidence du Maroc, le comité scientifique a contribué à la formulation de recommandations visant à assurer la durabilité des stocks de ressources halieutiques, la conservation des habitats marins et l’adoption de pratiques de pêche écoresponsables, assurant une gestion optimale des ressources halieutiques dans la région méditerranéenne, apprend-on auprès de la délégation marocaine.

A cette occasion, le Maroc a reçu, pour la quatrième fois consécutive, le Prix de Conformité aux normes de la CGPM, pour son engagement continu dans la mise en œuvre des décisions de la commission, précise la même source.

Cette distinction réaffirme la reconnaissance par la FAO et ses instances des efforts du Royaume du Maroc dans l’application des réglementations et pratiques de pêche responsable, mettant en avant la rigueur du contrôle, la transparence, la bonne gouvernance dans le secteur halieutique et le respect des engagements internationaux en la matière, ajoute-t-on de même source.

La 47ème session de la CGPM a traité de sujets portant sur la préservation des écosystèmes marins, la gestion des pêcheries et l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire.

La Commission générale des Pêches pour la Méditerranée est une organisation régionale de gestion des pêches regroupant 22 pays membres ainsi que l’Union européenne.