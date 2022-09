Des personnalités musulmanes et chrétiennes saluent le rôle pionnier de SM le Roi dans la défense du caractère particulier d’Al-Qods

jeudi, 8 septembre, 2022 à 19:43

Al-Qods – Des personnalités religieuses musulmanes et chrétiennes ont salué le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense du caractère particulier de la Ville Sainte, qui unit les valeurs de paix et de tolérance et ce, lors de réunions du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, avec le patriarche orthodoxe d’Al-Qods, Théophile III et avec Cheikh Abdel Azim Salhab, chef du Conseil du Waqf à Al-Qods.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont également assisté Hossam Naoum, évêque de l’Église épiscopale d’Al-Qods et du Moyen-Orient et Ibrahim Faltas, chancelier de la Custodie en terre sainte, le patriarche Théophile III a mis en avant la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, et la coordination permanente du Souverain avec son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie.

Il a, en outre, souligné l’ouverture des Églises à toutes les initiatives prônant les valeurs de paix et d’amour entre les fidèles des religions monothéistes.

Par ailleurs, M. Salem Cherkaoui et Cheikh Abdel Azim Salhab ont mis en exergue le bilan de la coopération et de la coordination entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le Conseil du Waqf à Al-Qods, soulignant l’importance de consolider cette relation tout en envisageant l’avenir avec confiance et espoir afin de renforcer la présence arabe et islamique dans la ville à travers les projets réalisés par l’Agence dans divers domaines.

A cette occasion, M. Salem Cherkaoui a réitéré que l’Agence s’adapte avec le rythme des transformations de la société palestinienne et répond autant que possible à ses besoins, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Il a indiqué que le Maroc fait de la question palestinienne une priorité, traduite par les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi à l’Agence de poursuivre ses actions concrètes sur le terrain, tout en précisant que le Royaume reste le principal bailleur de fonds de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

A l’issue de ces rencontres, des prières ont été élevées pour accorder santé et prospérité à SM le Roi.