Plan israélien d’annexion: la Ligue arabe appuie les positions du président Abbas

jeudi, 21 mai, 2020 à 14:42

Le Caire – La Ligue des États arabes a affirmé jeudi son soutien aux positions du président palestinien, Mahmoud Abbas, pour contrer le plan d’annexion israélien de pans de territoires palestiniens occupés.

La Ligue réitère son soutien aux positions du président Abbas pour faire face au plan d’annexion israélien des terres de Cisjordanie, a déclaré, jeudi à la presse, le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires arabes occupés auprès de la Ligue arabe, Said Abou Ali.

“Il est temps pour la communauté internationale de prendre des mesures pratiques pour mettre fin à l’occupation et reconnaître l’État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods comme capitale, et lui permettre d’exercer sa souveraineté et son indépendance sur son sol, à travers un mécanisme d’action par le biais du Quatuor international et la tenue d’une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient fondée sur les résolutions de la légitimité internationale et l’Initiative de paix arabe de 2002”, a ajouté M. Abou Ali.

Il a également fait référence à la décision du Conseil de la Ligue au niveau ministériel adoptée lors de sa session extraordinaire (virtuelle) tenue le 30 avril dernier, qui a exprimé la position arabe rejetant les plans israéliens d’annexion de pans du territoire palestinien occupé en 1967.

M. Abou Ali a aussi salué les positions internationales rejetant la politique israélienne d’annexion et de colonisation.

Le responsable arabe a, en outre, souligné l’importance de soutenir ces positions afin que la communauté internationale puisse s’y appuyer pour faire pression sur l’occupation afin de respecter les résolutions de la légitimité internationale.