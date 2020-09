Plan mondial de distribution de vaccins COVID-19: Le Chili et la Colombie annoncent leur adhésion

mardi, 22 septembre, 2020 à 21:37

Santiago- Le président du Chili, Sebastián Piñera, et son homologue colombien, Iván Duque, ont annoncé, mardi, leur adhésion à la plate-forme “COVAX Facility”, promue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance pour la Vaccination (GAVI) pour distribuer le vaccin COVID-19.

“Cet accord avec COVAX nous permet d’accélérer le développement et d’avoir plus d’alternatives, de certitude et d’accès à un vaccin efficace”, a déclaré M. Piñera lors d’une réunion au Palais de la Moneda, siège de l’Exécutif chilien, à laquelle M. Duque a pris part par visioconférence.