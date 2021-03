La plate-forme chimique Maroc/Nigeria, symbole d’un « partenariat inter-africain » réussi (site d’information chilien)

samedi, 27 mars, 2021 à 15:59

Santiago – La plate-forme chimique développée en partenariat entre le Maroc et le Nigeria, qui entrera en service prochainement, est le symbole d’un « partenariat inter-africain » réussi et qui fera du Nigeria une «plaque tournante régionale et mondiale des engrais», écrit le site d’information chilien ElPeriodista.

Depuis 2016, note la même source, le Maroc a développé un « partenariat stratégique » avec le Nigéria, le géant ouest-africain, principalement pour l’aider à atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire.

Le projet en cours d’achèvement, évoqué récemment par le président nigérian Muhammadu Buhari, représente un investissement de 1,3 milliard de dollars dont l’objectif est de produire de l’ammoniac, l’acide phosphorique et sulfurique et divers engrais azotés, phosphore et potassium…etc, en combinant les phosphates en provenance du Maroc (fournis par l’OCP) et les réserves de gaz du Nigeria.

Buhari a déclaré que dans les mois à venir, la nouvelle plate-forme entrera en service dans le cadre du projet de partenariat entre les deux pays africains, rappelle la publication chilienne.

“Le Souverain du Maroc, SM le Roi Mohammed VI, et moi-même sommes convenus de prolonger l’accord actuel d’approvisionnement en phosphates conclu entre le Royaume du Maroc et le Nigéria. Nous sommes convaincus que pour consolider les succès enregistrées jusqu’à présent, nous devons garantir l’approvisionnement en matières premières de nos mélangeurs”, a expliqué M. Buhari, cité par la même source.

«Lorsque ces projets seront combinés avec les 44 usines de mélange existantes, le Nigéria deviendra effectivement une plaque tournante régionale et mondiale des engrais», a dit le Chef d’Etat nigérian.

Le Président Buhari a saisi cette occasion pour remercier, au nom de tous les Nigérians, son «ami» et «frère», SM le Roi Mohammed VI, pour son soutien à cette expérience passionnante. «Ce partenariat gagnant-gagnant est un véritable exemple de la manière dont le commerce et le partenariat interafricains devraient fonctionner», a-t-il dit, selon ElPeriodista.