Pologne: Utilisation de drone pour le transport de prélèvements destinés aux tests de coronavirus

vendredi, 1 mai, 2020 à 11:15

Varsovie – Le vol d’essai d’un drone transportant des prélèvements destinés aux tests de dépistage du coronavirus a été effectué avec succès entre deux hôpitaux de Varsovie, a indiqué le constructeur de l’engin.

Le vol automatique aller retour du drone, “a été un succès complet”, a souligné Slawomir Huczala, fondateur et principal constructeur de l’entreprise qui a conçu l’appareil.

La direction de l’un des hôpitaux desservis a souligné l’utilité potentielle des drones pour combattre la pandémie du coronavirus en permettant d’augmenter le nombre de tests.

Le Bureau de l’aviation civile, a estimé qu’il s’agissait d’un grand pas vers l’utilisation pratique des drones pour lutter contre les coronavirus.

Ignorant les embouteillages, volant à plus de 80 km/h, l’engin doit être plus sûr et rapide qu’une ambulance.

L’entreprise silésienne, qui fabrique plusieurs types de drones, y compris militaires, a travaillé depuis de longs mois sur la version médicale de ce drone, destinée à assurer des transports d’urgence de sang et de médicaments.