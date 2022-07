La population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030, selon l’ONU

lundi, 11 juillet, 2022 à 20:45

Nations Unies (New York) – La population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030, selon le département des affaires économiques et sociales de l’ONU, qui relève que cette population croît actuellement à son rythme le plus lent depuis 1950.