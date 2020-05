Portugal: 2.161 professionnels de la santé guéris du covid-19 (Sec d’Etat)

jeudi, 28 mai, 2020 à 15:39

Lisbonne – Sur les 3.398 professionnels de la santé infectés par le nouveau coronavirus au Portugal, 2.161 ont été déclarés guéris, a affirmé jeudi le secrétaire d’Etat à la santé, Antonio Lacerda Sales.

Il a, par ailleurs, souligné, lors de la conférence de presse quotidienne sur l’évolution de la pandémie dans ce pays, que ce nombre de guérisons constitue une bonne nouvelle qui nourrit l’espoir.

Sur le même registre, le nombre total de rémissions du covid-19 au Portugal est passé de 18.349 à 18.637 cas, soit 288 de plus que la veille, annonce la direction générale de la santé (DGS).

Toutefois, le pays déplore actuellement 1.369 décès liés au covid-19, 13 de plus que mercredi et enregistre 31.596 cas d’infection, soit 304 de plus, selon le bulletin épidémiologique publié par la DGS.

En comparaison avec les données de mercredi, qui ont enregistré 1.356 décès, il y a eu aujourd’hui une augmentation de 1% des cas, alors que le taux de mortalité global est de 4,33%, poursuit la même source.

Concernant le nombre de cas confirmés d’infection par le nouveau coronavirus, les données de la DGS montrent qu’il y a 304 cas de plus que mercredi (31.292), soit une augmentation de 1%, ajoute-t-on.

La région du nord continue d’enregistrer le plus grand nombre de cas d’infection, avec un total de 16.718, suivie par la région de Lisbonne, avec 10.320, et celle du Centre, avec 3.710.

Après 45 jours consécutifs en état d’urgence, depuis le 19 mars, et compte tenu du ralentissement des nouveaux cas, le Portugal est depuis le 3 mai dans une situation de calamité, avec la réouverture conditionnée des petits commerces, dont des magasins, salons de coiffure, librairies, concessionnaires automobiles, restaurants et cafés.

Le télétravail reste aussi la règle lorsqu’il est possible, tandis que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

L’utilisation d’un masque dans des magasins et espaces fermés est obligatoire, tout comme dans les transports en commun, les supermarchés et les établissements scolaires, en vertu de l’état de calamité.