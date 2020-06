Près de 2.000 manifestants interpellés à New York suite à des actes de violence et de pillage

mardi, 2 juin, 2020 à 19:30

New York – Près de 2.000 personnes ont été interpellées par la police à New York depuis le début des manifestations la semaine dernière pour décrier la brutalité policière et le racisme, dont 700 arrestations opérées durant la seule nuit de lundi à mardi, marquée par des actes de vandalisme et de pillage à grande échelle à Manhattan.