Présentation à Lisbonne de l’Hôtel Pestana Tanger City Center, qui ouvrira ses portes le 22 novembre

samedi, 20 novembre, 2021 à 20:44

Lisbonne – Une cérémonie de présentation et de lancement de l’hôtel Pestana Tanger City Center, qui ouvrira ses portes le 22 novembre a eu lieu vendredi soir à Lisbonne.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini a félicité la direction du Groupe Pestana et en particulier M. José Roquette, Chief Development Officer, pour le choix de Tanger, une ville mythique chargée d’histoire et de symboles avec un positionnement géographique unique, porte du continent africain, qui a inspiré tant d’écrivains et de peintres.