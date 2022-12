A la présidence du Brésil, Lula entame le mandat le plus délicat de sa carrière

vendredi, 30 décembre, 2022 à 16:41

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 99,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de cette année, contre 86,68 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.