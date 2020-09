Le président chilien exhorte l’ONU à se “moderniser” pour faire face aux “défis et menaces”

lundi, 21 septembre, 2020 à 23:58

Santiago- Le président du Chili, Sebastián Piñera, a appelé lundi à “moderniser” l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour faire face aux “défis et menaces” d’aujourd’hui, alors que son homologue péruvien, Martín Vizcarra, a plaidé pour que le futur vaccin et traitement médical contre le COVID-19 soient reconnus comme “bien public mondial”.

Dans un discours, prononcé par vidéoconférence depuis Santiago, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’institution pour la célébration de son 75e anniversaire, M. Piñera a mis l’accent sur “une modernisation en profondeur de l’ONU lui permettant d’agir plus rapidement et plus efficacement en faveur de l’unité et la collaboration des nations et non la division et la confrontation”.