Le président chilien promulgue la réforme de l’épargne-retraite

samedi, 25 juillet, 2020 à 8:29

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la préfecture de police de Laâyoune ont interpellé, vendredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus de 32 et 41 ans aux multiples antécédents judiciaires, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation d’émigration clandestine et de préparation et trafic illégal de boissons alcoolisées.