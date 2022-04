Le président du Centre islamique d’Argentine salue les efforts du Maroc en faveur des musulmans

mercredi, 27 avril, 2022 à 20:28

Buenos Aires – Le président du Centre islamique d’Argentine, M. Anibal Bachir Bakir, a affirmé que la communauté musulmane de ce pays sud-américain apprécie les efforts entrepris par le Maroc en faveur du monde arabo-musulman et de l’humanité dans son ensemble.

M. Bakir a indiqué dans une déclaration à M24, après un iftar offert mardi soir au siège du ministère argentin des Relations extérieures et du culte en l’honneur de la communauté musulmane, que “nous apprécions particulièrement le travail que le Royaume du Maroc a fourni aux côtés des autres pays arabo-musulmans en faveur de l’humanité dans son ensemble”.

“Les liens sont fructueux entre les communautés musulmanes résidant en Argentine et le Maroc, que j’ai eu le grand honneur de visiter il y a trois ans”, a-t-il noté, relevant que l’importance et le rôle du Maroc sur la scène internationale sont connus de tous.

Par ailleurs, il a expliqué que la présence de la communauté musulmane en Argentine remonte à environ deux siècles, notant qu’elle a pu s’intégrer dans la société latino-américaine et pratiquer ses rites religieux librement et sans aucune restriction.

M. Bakir a expliqué que les composantes de la communauté musulmane en Argentine comprennent non seulement des musulmans de pays arabes, mais également d’autres nationalités qui ont embrassé la religion musulmane, ajoutant que les musulmans argentins jouissent de tous les droits et devoirs au même titre que leurs concitoyens.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation islamique d’Amérique latine et des Caraïbes, M. Muhamnad Yusuf Hallar, a déclaré que la communauté musulmane est présente dans toute l’Argentine et que son entité organise de nombreuses activités culturelles et religieuses pendant le mois sacré. Il s’est dit satisfait de voir la cinquième génération de musulmans dans ce pays pratiquer librement les rites religieux islamiques.

“En tant qu’organisation islamique, à laquelle sont affiliées des associations de 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, nous avons de nombreux projets de coopération avec le Maroc, notamment pour la défense des causes de l’islam et des musulmans”, a poursuivi M. Yusuf Hallar.

Dans ce sillage, il souligné la coopération avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), basée à Rabat, rappelant que l’Organisation islamique d’Amérique latine et des Caraïbes a organisé une série de conférences en coopération avec l’ICESCO dans de nombreux pays en Amérique du sud, dont la conférence organisée à Buenos Aires en 2015 sur le thème “Promouvoir une culture de respect et de solidarité humaine entre les adeptes des religions monothéistes”.