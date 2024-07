Le président gambien se félicite de l’appui constant de Sa Majesté le Roi

lundi, 1 juillet, 2024 à 20:22

Banjul – Le président gambien Adama Barrow s’est félicité, lundi à Banjul, de l’appui constant et précieux de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Gambie, se félicitant de l’excellence des relations entre les deux pays frères.

Lors d’une audience accordée au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, en visite de travail en Gambie, M. Barrow a fait part de la volonté de son pays de coopérer étroitement avec le Maroc en vue d’atteindre des objectifs communs pour une Afrique prospère, solidaire et stable.

Il a dans ce contexte mis en avant l’importance du soutien au développement et à l’éducation pour faire face aux défis actuels.

M. Miraoui a de son côté indiqué que sa visite de travail en Gambie consacre la solidité des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, comme elle témoigne de la volonté commune de les renforcer dans des domaines prioritaires de développement.

Il a, à cet égard, rappelé l’Initiative atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, qui offre de grandes opportunités pour une véritable coopération Sud-Sud en réunissant les pays de l’Afrique atlantique, dont la Gambie, relevant qu’elle constitue un cadre prometteur de collaboration, notamment entre les ministres des pays africains atlantiques en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Dans cette perspective et en accord avec les Hautes orientations et la vision éclairée de SM le Roi, M. Miraoui a souligné l’importance de promouvoir la coopération au sein de l’espace atlantique africain au vu de sa portée géostratégique et des défis importants que les pays riverains de l’Atlantique sont appelés à relever, pour accélérer leur trajectoire de croissance et élargir les perspectives de développement.

Cette entrevue s’est déroulée en présence du chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc en Gambie, Ahmed Belhaj, ainsi que des membres de la délégation accompagnant le ministre.