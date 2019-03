Le président Macron met fin aux fonctions de trois membres de son gouvernement

mercredi, 27 mars, 2019 à 21:46

Paris – Le président français Emmanuel Macron a mis fin aux fonctions de trois membres de son gouvernement, a annoncé mercredi l’Elysée.

« Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes; M. Benjamin Griveaux, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement et M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique », a indiqué la présidence française dans un communiqué.