Présidentielle américaine: Trump souligne le rôle clé de la Cour suprême en cas de contestation des résultats

vendredi, 25 septembre, 2020 à 23:52

Quelque 1.735 projets ont bénéficié d’un soutien pour une enveloppe global de plus de 9,32 millions de dirhams, et ce dans le cadre du soutien exceptionnel à l’édition et au livre au titre de l’année 2020, a annoncé vendredi le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports -département de la Culture-.