Présidentielle aux Etats-Unis: Comprendre le système électoral

mardi, 5 novembre, 2024 à 21:42

La Chambre de commerce, d’industrie et de services Souss-Massa (CCIS-SM) et la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) ont signé mardi dans la capitale sénégalaise un protocole d’accord en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale.