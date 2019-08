Présidentielle en Argentine: large victoire du péroniste Alberto Fernandez face au président Mauricio Macri lors des élections primaires

lundi, 12 août, 2019 à 16:42

Buenos Aires- Le péroniste de centre-gauche et ex-chef du gouvernement Alberto Fernandez a infligé une lourde défaite au président libéral argentin Mauricio Macri lors des élections primaires, organisées dimanche en Argentine, en prélude à la présidentielle et aux législatives d’octobre prochain et qui ont enregistré un taux de participation de 75% de l’électorat.