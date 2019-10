Présidentielle en Argentine : manifestations massives de soutien au président sortant Mauricio Macri

dimanche, 20 octobre, 2019 à 19:43

Buenos Aires – Des centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi soir au centre de la capitale argentine, Buenos Aires, pour exprimer leur soutien au président sortant Mauricio Macri, candidat à un second mandat à la tête du pays lors de la présidentielle du 27 octobre.

Les participants à cette marche massive, organisée à l’initiative de la coalition de droite au pouvoir “Ensemble pour le changement”, ont sillonné les principales artères de Buenos Aires avant de se rassembler sur La avenida 9 de Julio, la plus large avenue du monde (140m), en brandissant des pancartes et des banderoles manifestant leur soutien à M. Mauricio pour un second mandat présidentiel à la tête de la 3e puissance économique d’Amérique latine derrière le Brésil et le Mexique.