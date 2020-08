Présidentielle US: Joe Biden choisit Kamala Harris comme colistière

mardi, 11 août, 2020 à 22:56

Washington – Le candidat démocrate présumé à la Maison Blanche Joe Biden a choisi la sénatrice de Californie Kamala Harris comme colistière pour l’élection présidentielle de novembre prochain.

“J’ai le grand honneur d’annoncer que j’ai choisi Kamala Harris, une combattante intrépide pour les plus faibles, et l’une des meilleurs fonctionnaires du pays – en tant que colistière”, a annoncé l’ancien vice-président sur son compte Twitter.

“À l’époque où Kamala était procureure générale, elle travaillait en étroite collaboration avec Beau (ndlr: le fils décédé de Joe Biden). Je les ai regardés s’attaquer aux grandes banques, promouvoir les travailleurs et protéger les femmes et les enfants contre les abus. J’étais fier alors, et je suis fier maintenant de l’avoir comme partenaire dans cette campagne”, a poursuivi le candidat démocrate à la Maison Blanche.

Mme Harris, sénatrice noire de 55 ans, devient la troisième femme seulement de l’histoire des Etats-Unis à être choisie comme colistière d’un candidat à la présidence, et pourrait devenir, en cas de victoire du candidat démocrate en novembre, la première femme vice-présidente du pays.

Ancienne adversaire de Joe Biden lors de la primaire du parti démocrate, qu’elle a due abandonner faute de soutien financier, Kamala Harris était considérée comme la favorite à ce poste, notamment dans la foulée des manifestations anti-racisme qui émaillent les Etats-Unis depuis le meurtre de George Floyd fin mai dernier. Depuis plusieurs mois, en effet, de plus en plus de voix se sont élevés au sein du parti démocrate pour réclamer la sélection d’une femme de couleur comme colistière de Biden.

Auparavant, Mme Harris a servi comme procureur général de San Francisco, puis de Californie entre 2011 et 2017.