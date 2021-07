Présidentielles en Zambie: Un test pour la démocratie au milieu d’enjeux économiques et sanitaires majeurs

lundi, 12 juillet, 2021 à 12:09

Par Ilias Khalafi

Lusaka – Plus de 7 millions d’électeurs zambiens sont appelés aux urnes, le 12 août prochain, pour élire leurs président et Assemblée nationale, dans un scrutin qui constitue un test pour la démocratie, alors que le pays fait face actuellement à des enjeux économiques et sanitaires majeurs.