Primaire démocrate: A l’approche du troisième débat, la liste des prétendants se rétrécit

vendredi, 30 août, 2019 à 10:54

Farouq El Alami

Washington – Après des semaines d’intenses tractations et d’offensives médiatiques pour tenter de se maintenir dans la course à l’investiture du parti démocrate, seuls 10 des 20 prétendants à la Maison Blanche ont réussi à se qualifier au troisième débat de la primaire démocrate, prévu le 12 septembre à Houston, au Texas.

Pour les dix malheureux candidats qui n’ont pas réussi à franchir le seuil fatidique en termes de fonds collectés et de résultats dans les sondages, fixés par le Comité national démocrate (DNC), l’élimination du prochain débat est une douche froide à leurs ambitions présidentielles.

De l’avis du DNC, il est impératif de réduire le nombre de candidats et les encourager plutôt à briguer un poste au Sénat, actuellement contrôlé par le parti républicain. En effet, même en cas de victoire à la présidentielle, un sénat contrôlé par une majorité républicaine empêcherait une éventuelle administration démocrate de mettre en œuvre son agenda.

Plusieurs candidats qui n’ont pas été retenus ont critiqué les exigences du DNC, affirmant que le comité restreignait inutilement le nombre de prétendants alors qu’il reste encore cinq mois avant le caucus de l’Iowa, le 03 février 2020.

En revanche, pour les électeurs frustrés par le nombre vertigineux de postulants, ce resserrement est plus que bienvenu puisqu’il leur permettra de focaliser leur attention sur les véritables favoris à l’investiture du parti démocrate.

Ainsi, pour la première fois depuis le début de leur campagne électorale, les dix prétendants partageront la même scène lors d’un unique débat, l’occasion de mettre davantage en avant leurs programmes électoraux et de tenter de sortir du lot.

Au menu de cette soirée électorale, un premier face à face tant attendu entre deux figures qui incarnent le mieux l’enjeu de cette primaire. D’un côté, Joe Biden, le favori des sondages (30%), ancien vice-président de Barack Obama et partisan d’un “retour à la normale” dans la conduite des affaires du pays par rapport à ce qu’il juge comme un mandat tumultueux du président Donald Trump.

De l’autre, Elizabeth Warren, la candidate du Massachusetts qui connaît un véritable élan dans les sondages (19%) à la faveur d’un discours résolument progressiste et des plans suffisamment ficelés pour chaque défi auxquels fait face le pays.

“Warren veut faire bouger les choses, Biden veut calmer les choses. Elle appelle à des changements tectoniques dans l’économie et la politique américaines. Il propose une réforme par étapes”, analyse le Los Angeles Times.

Les deux rivaux ont soigneusement évité jusqu’ici une confrontation. Pour les observateurs, un clash entre les candidats démocrates serait une aubaine pour Donald Trump. En 2016, les dissensions entre Bernie Sanders et Hillary Clinton pendant la primaire avaient sérieusement pénalisé l’ancienne première dame dans son duel final face à l’actuel Locataire de la Maison Blanche.

Autre poids lourd de cette primaire, Bernie Sanders, qui, en dépit de son âge, 77 ans, se maintient solidement dans le trio de tête (15%). Sa réussite, le sénateur socio-démocrate du Vermont la doit à son impressionnante capacité à collecter des fonds en boudant les gros donateurs, et à sa popularité auprès des jeunes.

Parmi les autres candidats encore en lice et qualifiés pour le débat de Houston, on retrouve la sénatrice de Californie Kamala Harris. Malgré une performance remarquée lors du premier débat, Mme Harris a bien du mal à retrouver son éclat et stagne à une lointaine quatrième place avec 7% des intentions de vote.

Même défi pour le jeune maire de Southbend, en Indiana, Pete Buttigieg, un illustre inconnu il y a à peine six mois, qui peine également à percer dans les sondages (5%), en dépit des 25 millions de dollars récoltés au cours du deuxième trimestre.

La véritable surprise de cette primaire est à mettre au crédit du millionnaire Andrew Yang. Alors que des politiciens avertis, à l’instar de la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand, de l’ancien gouverneur du Colorado John Hickenlooper ou encore du gouverneur de Washington Jay Inslay, ont dû jeter l’éponge, cet entrepreneur philanthrope a réussi à se maintenir dans la course à la faveur d’une étonnante proposition électorale: un salaire universel de 1.000 dollars par mois pour tous les Américains âgés de plus de 18 ans.

Pour le sénateur du New Jersey Cory Booker, le Texan Beto O’Rourke et l’ancien secrétaire au Logement Julian Castro, le débat de Houston se présente, de l’avis des analystes, comme la soirée de la dernière chance. A la traîne dans les sondages, ces trois candidats jouent gros et devront marquer les esprits au risque de voir leurs soutiens électoraux, tant financiers que médiatiques, réduits en poussière.