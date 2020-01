Primaire démocrate: Le sénateur Cory Booker jette l’éponge

lundi, 13 janvier, 2020 à 17:35

Washington- Le candidat à la présidentielle américaine de 2020 Cory Booker a abandonné la course à l’investiture du parti démocrate lundi, mettant fin à une campagne d’une année construite autour d’un “message de paix et d’unité” qui n’a pas trouvé écho auprès des électeurs qui semblent favoriser une attitude plus agressive contre le président Trump.

“Ce fut une décision difficile à prendre, mais je suis entré dans cette course pour gagner, et j’ai toujours dit que je ne continuerais pas s’il n’y avait plus de chemin vers la victoire”, a indiqué M. Booker dans un e-mail à ses partisans précisant qu’il essaiera de se faire réélire au Sénat.