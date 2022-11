Le processus de Tanger, une étape cruciale de la présidence marocaine du CPS pour le mois d’octobre (Commissaire de l’UA)

samedi, 26 novembre, 2022 à 17:20

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et les présidents des parlements et chefs de délégations des pays membres de l’Assemblée interparlementaire de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), ont affirmé, lors de la 43è Assemblée générale de l’AIPA, leur volonté de renforcer la coordination parlementaire au service du développement durable, de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, et de la reprise économique post-pandémie.