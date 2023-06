Promotion de la paix: le président de l’Assemblée nationale du Cap-Vert salue la vision clairvoyante de SM le Roi

mercredi, 21 juin, 2023 à 12:14

Praia (Cap Vert) – Le président de l’Assemblée nationale de la République du Cap-Vert, Austelino Tavares Correia, a salué, mardi à Praia, Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa vision clairvoyante en termes de promotion de la paix, de la coexistence et de la cohésion sociale.

Lors de ses entretiens avec une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, actuellement en visite dans l’archipel, M. Tavares Correia a mis en avant les efforts déployés et les nobles missions accomplies par la Fondation Mohammed VI en Afrique.

Louant les relations fortes et fraternelles liant le Cap-Vert et le Maroc, le président de l’Assemblée Nationale a exprimé son souhait de voir se renforcer les relations de coopération entre les deux pays, non seulement aux niveaux économique et politique, mais surtout au niveaux culturel et religieux.

D’autre part, la délégation conduite par le Secrétaire général de la Fondation, Mohamed Rifki accompagné de Othmane Sqalli Houssaini, et de Mohamed El Gourari, a été reçue par des chefs religieux chrétiens, nazaréens, adventistes, évangéliques et musulmans, notamment le président de la Ligue de solidarité nazaréenne, le secrétaire exécutif de l’église adventiste, et le président de l’association islamique du Cap Vert.

Ces rencontres ont été l’occasion d’exprimer le désir vif commun de tous les représentants de collaborer et de coopérer dans le renforcement de la stabilité, l’échange d’expertises et la formation par le mise en place des politiques du dialogue pacifique, d’ouverture pour assurer la paix sociale au Cap vert.

Mardi, le Secrétaire Général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a animé une conférence organisée par la Haute autorité de l’immigration au sein du ministère capverdien des affaires étrangères sur “la religion et l’immigration: la relation entre les pratiques religieuses et l’intégration des immigrants”, par une thématique sur “Le Royaume du Maroc et la promotion du vivre ensemble en terre africaine”.

Lors de son séjour, la délégation avait eu également lundi une rencontre avec la présidente de la Haute autorité de l’immigration, Carmen L.Teixera Barros Furtado.

Elle a également eu une rencontre avec la Directrice nationale de la Politique étrangère auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale du Cap Vert, Tania Romualdo.

Au cours de ces rencontres, M. Rifki a mis en exergue les missions et les objectifs de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains conformément à la vision de Son Président, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

M. Rifki a également souligné le rôle de la Fondation dans la préservation des valeurs de paix, de coexistence et de dialogue interreligieux en terre africaine, et surtout la contribution au développement du continent africain, réitérant la disposition de la Fondation au profit de la société capverdienne.

Les deux parties ont exprimé à cette occasion leur volonté de renforcer la coordination et la collaboration pour assurer la paix sociale, la consolidation des valeurs de dialogue en coopération avec la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains.

La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, vise, entre autres, à fédérer et coordonner les efforts des oulémas musulmans, au Maroc et dans les autres pays africains, afin d’introduire et de diffuser les valeurs tolérantes de l’Islam, et de renforcer les relations historiques qui lient le Royaume aux autres pays du Continent.