Une province argentine veut développer avec le Maroc une coopération “win-win” dans le domaine des fertilisants

vendredi, 10 mars, 2023 à 19:25

Le Secrétaire Général de la Fondation du Forum d’Assilah, Mohamed Benaïssa, ancien ministre des Affaires étrangères et de le Coopération, a estimé que la question de la coexistence et de la tolérance n’est pas seulement soulevée par les Arabes et les musulmans dans leur relation avec les autres races et cultures, mais les concerne, plutôt les uns avec les autres.