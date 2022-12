La qualification des Lions de l’atlas pour les demi-finales, «un exploit historique» (Représentant Spécial du Président de la Commission de l’UA en Somalie)

samedi, 10 décembre, 2022 à 22:12

Addis-Abeba – La qualification des Lions de l’atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022, est « un exploit historique », a affirmé le Représentant Spécial du Président de la Commission de l’Union africaine en Somalie, chef de l’ATMIS, Souef Mohamed El-Amine.

« Le Maroc écrit la plus belle page de son histoire. Et cette fois, c’est aussi la plus grande du continent africain », a souligné M. Souef Mohamed El-Amine dans un tweet.

«Le Maroc a signé un exploit historique. Devenant la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde de football. Le Maroc écrit la plus belle page de son histoire. Et cette fois, c’est aussi la plus grande du continent africain », écrit le Représentant Spécial du Président de la Commission de l’Union africaine en Somalie.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama.

Le but de victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute.