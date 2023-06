Le quartier de Georgetown, le joyau historique de Washington

jeudi, 8 juin, 2023 à 15:45

Par Bouchra AZOUR

Washington – A l’intersection du Wisconsin Avenue et M Street, en plein cœur de Georgetown, le quartier historique de la capitale fédérale américaine, se déroule une activité commerciale diversifiée qui s’accentue durant les weekends et les jours fériés et qui attire à cette partie emblématique de Washington une déferlante de visiteurs parmi les locaux et les touristes.