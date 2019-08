Quatorze candidats en lice pour la Présidentielle tunisienne

dimanche, 4 août, 2019 à 22:05

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, dimanche à la commune de Souaken, dans la province de Larache, un meeting à l’occasion du 441ème anniversaire de la bataille d’Oued Al Makhazine, sous le thème “La bataille d’Oued Al Makhazine: une profondeur historique et une voie de développement économique et sociale de la province de Larache”.