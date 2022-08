Rabat: des parlementaires marocains et allemands explorent les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays

jeudi, 25 août, 2022 à 17:06

Rabat – Des membres de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidents à l’étranger de la Chambre des représentants et une Délégation parlementaire allemande ont discuté, jeudi à Rabat, des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Allemagne dans divers domaines.